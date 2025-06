Vasco Rossi infiamma l' Olimpico E sventola la bandiera della pace | basta guerre

Vasco Rossi infiamma l'Olimpico e sventola la bandiera della pace, ricordandoci che la musica può essere un potente messaggio di speranza e unità. La sua ultima tappa del tour estivo a Roma è un inno alla vita, tra emozioni intense e un richiamo universale contro le guerre. Non a caso il suo concerto diventa un gesto di libertà e solidarietà, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.

Vasco Rossi chiama e Roma risponde da par suo. Il rocker di Zocca sceglie la capitale come tappa finale del tour estivo (stasera l'ultima esibizione del 2025) e la città gli regala uno stadio Olimpico gremito in ogni ordine di posto. Il leit-motiv della scaletta di quest'anno è la celebrazione della vita, "vissuta, ostinata, complicata, fiera e meravigliata" in un periodo storico in cui basta un niente per perderla definitivamente. Non a caso il primo brano con cui Vasco Rossi apre il suo concerto è "Vita Spericolata", per decenni inclusa tra i bis assieme ai grandi classici "Siamo Solo Noi" e "Albachiara". 🔗 Leggi su Iltempo.it