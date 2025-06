Vasco Rossi il ritorno del kom allo Stadio Olimpico | la celebrazione della vita spericolata e non solo

Vasco Rossi è tornato a infiammare il cuore di Roma con il suo ritorno sul palco dello Stadio Olimpico, tra luci e cori che celebrano la vita spericolata e l'energia senza limiti. Alle 20:45, il Komandante del rock italiano ha preso d'assalto l'arena, lasciando il pubblico senza fiato e desideroso di rivivere ancora una volta quell'emozione unica. E così, tra musica e passione, si apre un nuovo capitolo...

Sono le 20:45 quando le luci si spengono e Vasco Rossi in un cielo ancora azzurro sul quale da poco il sole si è congedato, arriva sul palco dello Stadio Olimpico accolto da un boato dei presenti. Il komandante del rock italiano è ritornato nella capitale a distanza di due anni dalla doppietta nell’ormai tradizionale venue romana (eccezion fatta per lo show al Circo Massimo nel 2022), che si è infiammata dalla sua prima bomba sganciata, quella Vita Spericolata capace di abbracciare cinque generazioni che hanno sognato e continuano a sognare la loro vita ad alta velocità, spregiudicata, senza regole e fatta di amicizie cementate dal mitico Roxy Bar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vasco Rossi, il ritorno del kom allo Stadio Olimpico: la celebrazione della vita spericolata (e non solo)

In questa notizia si parla di: vasco - rossi - stadio - olimpico

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Nel suo stadio Olimpico Francesco Totti fa lo spettatore al concerto di Vasco Rossi, ma quando parte “Rewind” lui e Noemi Bocchi non riescono più a star fermi @eva3000_official Vai su Facebook

XGiove: nuovi singolo e videoclip della band che stasera apre il live di Vasco Rossi allo stadio Olimpico Vai su X

Sito Istituzionale | Viabilità, concerti al Circo Massimo e allo Stadio Olimpico; Vasco Rossi: la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico. Ecco come è andata la prima serata romana del Vasco Live 2025; Concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma: come raggiungere e dove parcheggiare.

Vasco Rossi, live sold out allo Stadio Olimpico: da «Vita spericolata» ad «Albachiara», il maxi show per una carriera da record - 45 il Komandante sale sul palco e, dopo una breve intro musicale, apre il live con il brano «Vita spericolata». Secondo msn.com

Roma, Vasco Rossi infiamma l'Olimpico. E sventola la bandiera della pace: basta guerre - Il rocker di Zocca sceglie la capitale come tappa finale del tour estivo (stasera l'ultima ... Da iltempo.it