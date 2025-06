Vasco dalla Bulgaria con gusto | Ecco la mia roulotte golosa

Vasco dalla Bulgaria con gusto: ecco la mia roulotte golosa, un vero e proprio gioiello itinerante che porta in strada i sapori cremosi, freschi e colorati di una gelateria artigianale. Con passione e creatività , Vasco Vasilev, 34 anni, insieme a Katerina e Ivelin, trasforma gli spazi ristretti in un mondo di dolcezza, dimostrando che anche un sogno può essere servito in un cono. Scopri come questa famiglia ha saputo conquistare il cuore della città con il loro entusiasmo e gusto unico.

Una gelateria 'itinerante' per portare a spasso i gusti cremosi, freschi e colorati. Il cesenate Vasco Vasilev, 34 anni originario della Bulgaria, insieme alla moglie Katerina e al fratello Ivelin sono riusciti a rendere gli spazi ridotti di una roulotte adatti alle esigenze di una vera e propria gelateria. "Quello di pasticcere e gelataio è un mestiere che mi ha sempre affascinato – racconta Vasco – ho imparato l'arte della cucina e della pasticceria fin da ragazzino e poi mi sono specializzato nel gelato. Tutto quello che è gusto, fantasia e creatività in cucina mi affascina. Ho aperto la gelateria 'Il Gelatino' a Torre del Moro due anni fa.

