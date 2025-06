‘Varoni Summer Fest’ a Montesarchio sbarca il re del rap italiano

Il Varoni Summer Fest di Montesarchio si prepara a regalare un evento imperdibile: il Re del rap italiano, Guè Pequeno, arriva il 4 agosto alle 21.30. Con lui sul palco, Frezza e Le One promettono una serata all’insegna dell’energia e della musica di altissimo livello. Preparatevi a un’esperienza che lascerà il segno: i ticket sono già in vendita, non perdete questa occasione di vivere uno spettacolo indimenticabile!

Un annuncio di quelli importanti per il Varoni Summer Fest. Cresce l'attesa per l'arrivo a Montesarchio di quello che, per tanti, è il vero re del rap italiano: Guè Pequeno. L'appuntamento è per il 4 di agosto con orario di inizio fissato per le 21.30. Uno spettacolo atteso per l'ex Club Dogo che sarà accompagnato sul palco da Frezza e Le One. Ticket già in vendita per uno spettacolo che promette scintille, Guè Pequeno è garanzia di divertimento ed energia. Il Varoni Summer Fest ha piazzato il suo colpo per l'estate sannita.