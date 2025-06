Vaprio inghiottito dalla corrente dell’Adda | annega quarantenne ricerche in corso dei vigili del fuoco

Un caldo pomeriggio a Vaprio d’Adda si è trasformato in una tragedia quando un uomo di quarant’anni, originario della Romania, è stato inghiottito dalla corrente dell’Adda. Le ricerche sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco, impegnati con i sommozzatori nel tentativo di ritrovarne le sorti. La comunità aspetta con ansia aggiornamenti sui progressi delle operazioni di salvataggio.

Vaprio d'Adda (Milano), 28 giugno 2025 – Un pomeriggio sulle rive dell'Adda per sfuggire al grande caldo che si è rivelato purtroppo fatale per un uomo di quarant'anni di origini romene, questo pomeriggio sulle sponde del fiume a Vaprio. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il reparto specializzato dei sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano è stato chiamato a intervenire. A telefonare al 112 sia il gruppo di amici che si trovava in quel momento con lui sia diversi testimoni che hanno assistito alla straziante scena.

