Valtur Brindisi | prelazione riservata agli abbonati prorogata di una settimana

Ottima notizia per gli abbonati Valtur Brindisi! La prelazione esclusiva è stata prorogata di una settimana, consentendo agli abbonati di mantenere i propri posti fino a sabato 5 luglio alle 20:15. Non perdere questa opportunità: verifica il tuo posto online su Vivaticket o al New Basket Store e assicurati di continuare a vivere le emozioni del nostro team. Il cambio di posto si può...

BRINDISI - Prorogata di una settimana la prelazione riservata agli abbonati, i cui posti saranno ancora bloccati in attesa della scadenza del termine ultimo ai fini del rinnovo (sabato 5 luglio ore 20:15), sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store; il cambio di posto si può. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - prelazione - riservata - agli

Intervista al Presidente Nando Marino nell'edizione odierna del 'Nuovo Quotidiano di Puglia' ? #ForzaBrindisi Prosegue la campagna abbonamenti: prelazione abbonati a prezzo ridotto entro il 28 giugno Info, modalità e prezzi https://bit.ly/TuNonSai Vai su X

Valtur Brindisi: prelazione riservata agli abbonati prorogata di una settimana; NBB.TU NON SAI QUANTO TI AMO: PRELAZIONE ABBONATI; Valtur Brindisi, Gerald Robinson è più di un’idea per il ruolo di playmaker.

Brindisi, droga e affari con le auto rubate: in 29 agli arresti - In 29 sono finiti agli arresti all'alba, tra Brindisi, Bari, Trani, Taranto, Lodi e Cesena, per associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, furti di ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, due arresti per l’aggressione agli stranieri. Contestata l’aggravante dell’odio razziale: “Era ronda punitiva” - Il Fatto Quotidiano - Contestata l’aggravante dell’odio razziale: “Era ronda punitiva” ... ilfattoquotidiano.it scrive