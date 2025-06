Valorizzazione Forte a mare ed ex Tommaseo | Lavoriamo a fari spenti con il ministro Giuli

Brindisi si prepara a un nuovo capitolo di rinascita culturale: con il ministro Giuli lavoriamo discreti ma determinati per valorizzare il patrimonio artistico e storico, tra cui il maestoso Castello Alfonsino e l'ex collegio. Un impegno che potrebbe aprire prospettive straordinarie, trasformando la nostra cittĂ in un polo di attrazione culturale e turistica. Le prossime settimane saranno decisive per svelare le opportunitĂ che ci attendono.

BRINDISI - “Con il ministro della Cultura Alessandro Giuli stiamo lavorando, a fari spenti, per capire come valorizzare al meglio il nostro patrimonio artistico culturale”. Potrebbero aprirsi nuove prospettive per un ulteriore rilancio del Castello Alfonsino e per il recupero dell'ex collegio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: spenti - fari - ministro - giuli

Gaza L’inferno a fari spenti. “Dimenticati da tutti per 12 giorni Qui si muore per un pezzo di pane” - Gaza, l'inferno a fari spenti, dimenticata da tutti per 12 giorni: qui si muore per un pezzo di pane.

Giardini Naxos: Su un’auto rubata non si fermano all’alt, arrestati un 18enne e un 19enne; Il declino di “Lollo” e Crosetto: come cambia il potere in Fratelli d’Italia; Filippo Turetta arrestato in Germania dopo un controllo: «Fermo in autostrada sulla corsia di emergenza». Tajani: «Entro 48 ore in Italia».

Il ministro Giuli: "L'attuale classe dirigente Usa è l'unica che abbiamo, la sola con cui trattare" - Blitz Quotidiano - Il ministro Giuli: “L’attuale classe dirigente Usa è l’unica che abbiamo, la sola con cui trattare” (foto Ansa- Scrive blitzquotidiano.it

"Rassicurazioni dal ministro Giuli. Verrà a vederla" - Il ministro Giuli, lo scorso lunedì, aveva incontrato sempre a Firenze anche il sindaco Simone Londi, a margine della presentazione del libro "Storie Bastarde" di Davide Desario. Secondo lanazione.it