Valle Telesina investita da diversi focolai di fuoco nei boschi

Una giornata drammatica per la Valle Telesina, sconvolta da numerosi incendi boschivi alimentati dal vento incessante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con mezzi speciali per domare le fiamme che minacciavano i paesaggi verdi di Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca e Puglianello. La preoccupazione cresce mentre le fiamme si avvicinano alle aree più delicate, mettendo a dura prova la sicurezza della comunità e dell’ambiente locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata intensa di lavoro a causa di incendi boschivi in vari punti della Valle Telesina. Le fiamme alimentate anche dal forte vento che spira da ormai 24 ore hanno interessato aree a verde nei comuni di Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca, Puglianello. E’ stato necessario l’intervento di mezzi speciali da parte dei caschi rossi per lo spegnimento di incendi boschivi a causa della preoccupazione forte di vedere minacciati anche aree abitate o comunque assistere all’estensione incontrollata del fronte di fuoco. In complesso ai Vigili del Fuoco sono giunte 30 segnalazioni nel giro di pochissime ore in questo pomeriggio per incendi nei boschi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valle Telesina investita da diversi focolai di fuoco nei boschi

