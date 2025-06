Valigie rubate a Polignano ritrovate in campagna a Bari | refurtiva restituita ai legittimi proprietari

Valigie rubate a Polignano, ritrovate in campagna a Bari e restituita ai legittimi proprietari: un lieto fine che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità possa fare la differenza. La vicenda evidenzia l'importanza della vigilanza e del senso civico nel garantire sicurezza e serenità ai turisti. Un esempio positivo di come si possa affrontare e risolvere con successo una situazione difficile, rafforzando la fiducia nel nostro impegno comune.

Nei giorni scorsi sono stati commessi alcuni furti di valigie ai danni di turisti stranieri in vacanza nell’agro di Polignano a Mare. La disavventura per i vacanzieri ha avuto un parziale lieto fine, poiché la polizia locale di Bari ha ritrovato la refurtiva, abbandonata nelle campagne del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

