Valentina Marchei | Adesso lo sport non è più ricerca della prestazione ma uno spazio tutto per me

Valentina Marchei, da atleta di successo a responsabile del programma ambassador per le Olimpiadi italiane, ha trasformato la sua passione in un ruolo di grande responsabilità. Ora, il suo sport preferito è uno spazio tutto per sé, dove cerca non solo di mantenersi in forma, ma di ispirare gli altri. Scopriamo insieme come Valentina riesce a conciliare impegno e benessere, dimostrando che la passione non si ferma mai.

Da atleta di successo a responsabile del programma ambassador per le Olimpiadi italiane. Intanto Valentina si tiene ancora in forma e ci racconta come. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentina Marchei: "Adesso lo sport non è più ricerca della prestazione, ma uno spazio tutto per me"

In questa notizia si parla di: valentina - marchei - adesso - sport

Valentina Marchei: Adesso lo sport non è più ricerca della prestazione, ma uno spazio tutto per me; Consiglio Nazionale Elettivo, scelti i 10 atleti. Gregorio Paltrinieri (nuoto) il più votato; L'ex pattinatrice azzurra Valentina Marchei è diventata mamma: è arrivato il piccolo Leonardo.

Pattini vincenti: il volto segreto di Valentina Marchei - Sky Sport - Leggi su Sky Sport l'articolo Pattini vincenti: il volto segreto di Valentina Marchei. sport.sky.it scrive

Il Giorno | Sochi 2014, Valentina Marchei conquista la medaglia di legno nel pattinaggio artistico - Sport - Sochi 2014, Valentina Marchei conquista la medaglia di legno nel pattinaggio artistico Sud Milano ... Lo riporta ilgiorno.it