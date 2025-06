Vaciago smentisce Tudor | Lui non ha colpe perché non era ancora l’allenatore ma nel corso della stagione la Juventus ha speso oltre 180 milioni… Ecco il vero problema

Nel mondo del calcio, le polemiche e i confronti sono all’ordine del giorno. Questa volta, Vaciago smaschera alcune dichiarazioni di Tudor, sottolineando come nel corso della stagione la Juventus abbia investito oltre 180 milioni di euro, evidenziando il vero problema dietro alle recenti difficoltà. Un'analisi che invita a riflettere sulle strategie e sulle spese di una delle squadre più ambiziose d’Italia. Ma cosa si nasconde davvero dietro questi numeri?

Vaciago “smentisce” Tudor: «Oltre 180 milioni spesi dalla Juve». Il commento del direttore di Tuttosport sulla squadra bianconera. Su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha parlato così della Juve attuale. Il commento sulle parole di Tudor post Juve Manchester City. VACIAGO – «La Juventus voleva Koopmeiners e non ha badato a spese, pagandolo 60 milioni; investendo inoltre 50 milioni per Douglas Costa e circa 38 per Nico Gonzalez. Tudor non ha colpe, non era neanche l’allenatore della Juventus, ma nel corso della stagione la Juventus ha speso oltre 180 milioni di euro per nuovi giocatori. E adesso paga il conto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago “smentisce” Tudor: «Lui non ha colpe, perché non era ancora l’allenatore, ma nel corso della stagione la Juventus ha speso oltre 180 milioni… Ecco il vero problema»

In questa notizia si parla di: vaciago - smentisce - tudor - colpe

Vaciago: "Juve, il 4° posto non è un successo. Ma è crudele non riconoscere meriti a Tudor" - Vaciago ha poi dato i giusti meriti al tecnico croato: "Sarebbe crudele non riconoscere a Igor Tudor i meriti per aver risollevato questa squadra e a questa squadra il merito di essersi ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Vaciago: “Addio di Ranieri alla Juve? Non fu una gran giocata” - MSN - Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Ranieri dai bianconeri. Si legge su msn.com