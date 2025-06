Vacanze Conflavoro | in Sicilia attesi 4,4 milioni di turisti italiani

La Sicilia si prepara a vivere un'estate da record, con 44 milioni di turisti italiani pronti a scoprire le sue meraviglie. Secondo il Centro Studi Conflavoro, si prevedono 268 milioni di presenze in tutta Italia, con una spesa che sfiora i 72 miliardi di euro, segnando una crescita significativa. Questo boom turistico riflette un settore in evoluzione, sempre più orientato verso esperienze autentiche e sostenibili. La Sicilia, con il suo fascino unico, si conferma protagonista di questa rinascita estiva.

“Il Centro Studi Conflavoro stima per l’estate italiana 268 milioni di presenze, in aumento del 2,1% rispetto al 2024 e in linea con i livelli precedenti alla pandemia. La spesa complessiva toccherà quota 71,8 miliardi di euro (+12,3%), spinta da un turismo che cambia volto orientandosi verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

