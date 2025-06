Vacanza in Riviera un lusso per pochi Una famiglia spende oltre 4mila euro Rincari su hotel ristoranti e pedaggi

vacanza in riviera, un lusso che pochi possono permettersi: una famiglia spende oltre 4mila euro tra hotel, ristoranti e pedaggi, con rincari che rendono ancora più ardua la fuga estiva. Mentre molti sognano di godersi il mare, le difficoltà economiche rischiano di limitare le scelte. Di fronte a questa realtà, è fondamentale trovare soluzioni accessibili per tutti, affinché il sogno di una vacanza non resti solo un miraggio.

Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, sono molti gli italiani in procinto di organizzare le vacanze estive. Un lusso che, però, non tutti si potranno permettere. Secondo le prime stime dell’Osservatorio di Federconsumatori, il 43,2% degli italiani andrà in vacanza. Di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: vacanza - lusso - riviera - pochi

Re Carlo, affitta la casa vacanza di lusso da 6.000 sterline: ma occhio all’avvertimento - Re Carlo apre le porte di una delle sue dimore più affascinanti, trasformandola in una lussuosa casa vacanza a Sandringham, al costo di 6.

IL PROGETTO Spazi pubblici e hotel di lusso De Cecco sul lungomare sud: firmata la convenzione urbanistica I dettagli: https://cityne.ws/8gqGo Vai su Facebook

VIDEO | Spazi pubblici e hotel di lusso De Cecco sul lungomare sud: firmata la convenzione urbanistica; Hotel Capitolo Riviera è il nuovo 5 Stelle Lusso a Genova Nervi: spazi esterni e un ristorante aperto a tutti; The Promenade Luxury Wellness Hotel.

Vacanza in Riviera, un lusso per pochi. "Una famiglia spende oltre 4mila euro. Rincari su hotel, ristoranti e pedaggi" - L'Osservatorio di Federconsumatori snocciola i dati dei rincari per quel che concerne le vacanze: "Difficoltà crescenti per le famiglie, dovute all'aumento dei prezzi soprattutto di hotel e ristoranti ... Lo riporta riminitoday.it

Vacanze di lusso low-cost: ecco dove vivere da regina con pochi euro - PourFemme - Scopriamo insieme dove vivere da regina con pochi euro, facendo delle vacanze di lusso low- Da pourfemme.it