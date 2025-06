Va in metro e dà fuoco all' intero vagone | il folle gesto di un uomo a Seul | VIDEO

Un drammatico episodio a Seul: un uomo ha dato fuoco a un intero vagone della metro, provocando sei feriti e un panico indescrivibile tra i pendolari. Il folle gesto, catturato in un video choc, ha portato all’arresto dell’aggressore con accuse di tentato omicidio e incendio doloso. Un episodio che scuote la città e solleva domande sulla sicurezza pubblica.

Sei persone sono rimaste ferite, nessuna vittima. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso.

Secondo quando riferito dalla Procura, il responsabile sarebbe un uomo di 67 anni, che avrebbe agito spinto da deliri legati a una sentenza di divorzio. Sei persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non si registrano vittime Vai su X

