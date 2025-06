Va dal dentista per una carie muore dopo tre giorni di agonia Il caso della 23enne deceduta per una reazione tossica all’anestetico

Un intervento odontoiatrico di routine si è trasformato in una tragedia inaspettata: Gaia Pagliuca, 23 anni, è deceduta tre giorni dopo un trattamento dentistico. La sua storia scuote e solleva domande su sicurezza e responsabilità nel settore sanitario. Cosa è realmente accaduto durante quella visita? La verità rischia di essere ancora più sconvolgente di quanto si possa immaginare.

Era andata dal dentista per sottoporsi a un intervento banale, di routine: doveva curare una carie. Invece è morta a 23 anni, dopo tre giorni di agonia. È successo a Gaia Pagliuca, il 29 settembre scorso, in uno studio di Bastia Umbra (Perugia). Tre dentisti sono ora accusati di omicidio colposo. La giovane si era sottoposta a un trattamento odontoiatrico, che si sarebbe dovuto limitare alla cura di una carie. Tuttavia, durante la visita, fu deciso di procedere anche all’estrazione di un dente del giudizio. L’intervento e il malore improvviso. Nel corso dell’operazione, a causa del forte dolore riportato dalla paziente, i dentisti avrebbero deciso di somministrarle sei fiale di anestetico in due fasi distinte. 🔗 Leggi su Open.online

