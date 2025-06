Va a fuoco il deposito di legna | fiamme e paura nella notte

Un’esplosione di fuoco e paura ha scosso Arco nella notte, quando un vasto incendio ha divorato il deposito di legna da ardere in via Fornaci. Le fiamme, improvvise e devastanti, hanno minacciato la sicurezza della comunità, lasciando tutti sgomenti davanti a questa perdita imponente. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, ma l’incendio ha già lasciato un segno indelebile nel cuore della città.

Una notte di grande apprensione quella vissuta ad Arco, dove un incendio di vaste proporzioni ha colpito un deposito di lavorazione della legna da ardere situato in via Fornaci. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno avvolto gran parte del materiale stoccato all'interno dell'area, bruciando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

