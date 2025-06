Ustica un anniversario amaro Bonfietti | Ora il Governo si attivi dopo la richiesta di archiviazione

Daria Bonfietti, con occhi che testimoniano un dolore senza tempo, continua a lottare per la verità su Ustica, nonostante 45 anni di silenzio e tentativi di archiviazione. Ora, il governo deve agire con decisione, ascoltando le richieste di giustizia di chi non si arrende. È il momento di fare luce su una tragedia che ha segnato la storia italiana e di rimettere al centro la verità.

Gli occhi di Daria Bonfietti sono gli stessi di sempre: fermi, profondi, vitrei. Gli occhi di chi, dopo 45 anni, non ha ancora smesso di combattere per la verità sulla morte delle 81 persone a bordo del DC9 Itavia, precipitato nel mare di Ustica. La presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage ammette la difficoltà di digerire la richiesta di archiviazione della Procura di Roma sull'indagine che prosegue da 17 anni. Un'indagine che "ha chiarito cos'è successo quella notte", ma che non ha riconosciuto i colpevoli. "La magistratura chiede l'archiviazione perché non ha avuto risposte esaurienti – incalza Bonfietti –.