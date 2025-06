Ustica dolore e memoria L’appello di Mattarella | | Un aiuto dai Paesi amici

Quarantacinque anni di dolore, memoria e ricerca di verità. L’appello di Mattarella richiama l’attenzione internazionale su una tragedia ancora avvolta nel mistero, chiedendo aiuto ai paesi amici affinché si faccia luce su uno dei momenti più oscuri della nostra storia. È il momento di unire le forze e rendere giustizia alle vittime di Ustica, affinché il passato non venga mai dimenticato e la verità possa finalmente emergere.

Quarantacinque anni. Quarantacinque anni da quando, tra il buio e le nuvole, nel cielo sopra Ustica morirono 81 persone, 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, a bordo del DC9 Itavia. Quarantacinque anni senza una pronuncia definitiva che spieghi cosa sia successo davvero quella notte del 27 giugno 1980, ma soprattutto chi sono i colpevoli. Quarantacinque anni di silenzi e depistaggi, ma anche di sforzi e battaglie di chi, a quella "piena verità", non vuole rinunciare. "La strage ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo, che non potrà mai essere cancellato": sono le parole scelte dal presidente della Repubblica, che come ogni anno ha voluto mandare un messaggio ed esprimere vicinanza ai famigliari delle vittime di "una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ustica, dolore e memoria. L’appello di Mattarella:: "Un aiuto dai Paesi amici"

“Donald, tell us the truth”, l’appello dell’Espresso a Trump sulla strage di Ustica - "Chiunque sia al governo del Paese deve capire che se non ci riesce la magistratura, ci deve riuscire la politica. Scrive informazione.it