Usavano documenti falsi per lavorare sette straniere arrestate

Un'operazione tempestiva e decisa della Squadra Mobile di Udine ha sgominato un giro di documenti falsi, portando all'arresto di sette straniere e a 22 deferimenti. Con 70 perquisizioni su tutto il territorio nazionale, sono state identificate numerose cittadine coinvolte in attività illecite di immigrazione e soggiorno illegale. Un esempio di come la lotta alla illegalità richieda impegno costante e attenzione ai dettagli.

È di sette arresti e 22 deferimenti in libertà  il bilancio dell'operazione della squadra mobile della Questura di Udine contro immigrazione e soggiorni illegali. Sul territorio nazionale sono state effettuate settanta perquisizioni, che hanno permesso di identificare una serie di cittadine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Usavano documenti falsi per lavorare, sette straniere arrestate - I documenti comunitari – da Slovacchia, Polonia, Bulgaria – erano stati comprati per cifre tra i 300 e i 600 euro. udinetoday.it scrive

Documenti falsi per lavorare in Italia: arrestate sette badanti - Un'indagine della Polizia scopre un sistema di falsificazione per ottenere codici fiscali e contratti regolari. Lo riporta giornalelavoce.it