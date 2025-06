Usa legge di spesa al voto E Musk torna ad attaccare Trump | Distruggerà milioni di posti di lavoro

Elon Musk torna a tuonare contro la legge di spesa di Donald Trump, avvertendo che potrebbe distruggere 224 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e compromettere il futuro economico del paese. Con dichiarazioni dure e un tono deciso, l'imprenditore mette in discussione le scelte strategiche del governo, accusandolo di favorire industrie obsolete a discapito di innovazione e progresso. La sfida è lanciata: sarà la politica a rispondere?

Washington, 28 giugno 2025 – Elon Musk torna ad attaccare in modo pesante la legge di spesa di Donald Trump. “ Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!”, ha scritto su X l'uomo più ricco del mondo. E ha definitoil presidente Usa, suo ex alleato politico, "totalmente folle e distruttivo ”. "Elargisce sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro", ha insistito il patron di Tesla che ha lasciato l’amministrazione Trump dopo un durissimo scontro con il presidente un mese fa. I tentativi dell’opposizione di bloccare la legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, legge di spesa al voto. E Musk torna ad attaccare Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro”

Dopo le critiche sulla legge di spesa “abominio”, tra Musk e Trump è guerra aperta: il presidente minaccia di strappare i contratti governatici con le aziende di Musk, il miliardario lo accusa di essere nei file del finanziere pedofilo Epstein Vai su X

«Elon e io avevamo un grande rapporto» e «non so se è ancora così». Lo ha detto Donald Trump riguardo al suo rapporto con Elon Musk. Il presidente Usa si è detto «molto sorpreso» dalle critiche rivolte dal miliardario alla legge fiscale e di spesa che è in fas Vai su Facebook

