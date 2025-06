USA-IRAN e nucleare | Trump parla Teheran smentisce

Tensioni crescenti tra USA e Iran sul nucleare: mentre Trump annuncia iniziative di pace, Teheran smentisce ogni piano concreto, alimentando un clima di incertezza e scontro. Siti bombardati, uranio in movimento e diplomazie in stand-by dipingono un quadro complesso e fragile, dove il dialogo sembra sfuggire tra le mani dei protagonisti. L'ultimo episodio, con il ministro Araghchi che smorza le speranze di un accordo, dimostra ancora una volta quanto sia difficile trovare una via d'uscita.

USA, Iran e nucleare? Donald Trump annuncia tavoli di pace, Teheran replica che non esiste neanche un piano. Sullo sfondo, un round di negoziati saltato, siti nucleari bombardati e 400 kg di uranio che si spostano o forse no, a seconda di chi urla più forte. Il 26 giugno, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha spento l’entusiasmo del tycoon tornato a promettere accordi sul nucleare, chiarendo che non c’è alcuna base concreta per riprendere i colloqui interrotti da un attacco israeliano che ha fatto saltare il round del 15 giugno, previsto a Muscat sotto la mediazione dell’Oman. Verità di comodo e uranio nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - USA-IRAN e nucleare: Trump parla, Teheran smentisce

