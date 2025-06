USA | così i lavoratori federali si organizzano contro i tagli del Doge

Di fronte ai numerosi tagli e alle misure di ridimensionamento dell’apparato federale, i lavoratori pubblici negli Stati Uniti si stanno organizzando con determinazione e solidarietà. Sindacati, reti legali e comunità di mutuo aiuto si uniscono per difendere i diritti e il ruolo dei dipendenti pubblici, trasformando la resistenza in un vero e proprio movimento di tutela dei servizi essenziali e della dignità del lavoro pubblico. La loro testimonianza dimostra che la forza collettiva può fare la differenza.

Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha avviato una vasta – almeno a parole – operazione di ridimensionamento dell'apparato federale, e migliaia di lavoratori pubblici si sono ritrovati improvvisamente a fronteggiare licenziamenti, trasferimenti forzati, precarietà contrattuale. In risposta, negli Stati Uniti sta emergendo un fronte di resistenza civile composto dai sindacati, ma anche da reti legali di supporto e da comunità di mutuo aiuto sviluppatesi dal basso. Dai corridoi degli uffici federali a gruppi su Reddit, passando per incontri su Zoom e numeri verdi legali, i dipendenti pubblici stanno creando nuove forme di solidarietà per difendere i propri diritti e la propria dignità professionale.