USA cosa dice la sentenza della Corte suprema che impedisce ai tribunali di fermare Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i tribunali federali non potranno più bloccare le decisioni di Donald Trump, rafforzando così il suo potere esecutivo. Questa decisione, inizialmente collegata alla questione dello ius soli, apre un nuovo scenario in cui il presidente può agire senza il timore di interventi giudiziari. Una svolta che potrebbe cambiare radicalmente l’equilibrio dei poteri negli Stati Uniti. Continua a leggere.

I tribunali federali, che finora hanno arginato le decisioni di Donald Trump che violavano le leggi o la Costituzione degli Stati Uniti, non potranno continuare a svolgere questo ruolo. La Corte suprema degli Stati Uniti, infatti, ha preso una decisione che tecnicamente riguardava lo ius soli, ma in sostanza toglie un altro limite ai poteri del presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

