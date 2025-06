Usa bimbo immigrato malato di leucemia arrestato con la famiglia e trasferito in un centro di espulsione | è polemica

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica: un bambino immigrato malato di leucemia, arrestato con la famiglia e trasferito in un centro di espulsione, ha scatenato un Vesuvio di polemiche. La madre ha fatto causa al governo, denunciando un arresto illegale durante un’udienza per il riconoscimento dello status di rifugiati. Una situazione che mette in discussione i diritti umani e le norme sull’accoglienza nel nostro paese.

Stati Uniti, bimbo malato di leucemia arrestato per essere deportato: “Atto disumano degli agenti” - Madre e figli dell’Honduras erano stati arrestati il 29 maggio dopo l’udienza al tribunale di Los Angeles per la convalida dello status di rifugiato ... Lo riporta repubblica.it