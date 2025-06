Usa Biden rende omaggio alla deputata del Minnesota assassinata e a suo marito

In un gesto di profonda commozione, l’ex presidente Joe Biden ha reso omaggio alla deputata del Minnesota Melissa Hortman e a suo marito Mark, tragicamente uccisi in un motivo che scuote la politica americana. La cerimonia nella Rotonda del Campidoglio sottolinea l’importanza di ricordare le vittime di violenza e di rafforzare il nostro impegno per una società più sicura. Un momento che invita tutti noi a riflettere sul valore della pace e del rispetto reciproco.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha reso omaggio nella Rotonda del Campidoglio all’ex presidente della Camera dei Rappresentanti del Minnesota Melissa Hortman e a suo marito Mark, uccisi a colpi di arma da fuoco all’inizio di questo mese in quello che le autorità definiscono un omicidio a sfondo politico. I coniugi Hortman sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro casa nel sobborgo settentrionale di Brooklyn Park, a Minneapolis, la mattina del 14 giugno. Secondo le autorità, prima dell’omicidio l’uomo armato aveva ferito un altro democratico, il senatore John Hoffman, e sua moglie Yvette, che vivevano a pochi chilometri di distanza a Champlin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Biden rende omaggio alla deputata del Minnesota assassinata e a suo marito

In questa notizia si parla di: biden - omaggio - minnesota - marito

Usa, Biden rende omaggio alla deputata del Minnesota assassinata e a suo marito; Elezioni Usa 2024, le ultime notizie sulla sfida tra Kamala Harris e Donald Trump: via alla convention di Chicago. Biden: «Trump è instabile»; Le notizie di domenica 21 luglio sulle elezioni Usa.

Usa, Biden rende omaggio alla deputata del Minnesota assassinata e a suo marito - (LaPresse) L'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha reso omaggio nella Rotonda del Campidoglio all'ex presidente della Camera ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Melissa Hortman, chi era la deputata Dem uccisa con il marito a Minneapolis e perché il killer l'ha colpita: la coppia aveva due figli - La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito Mark sono morti in seguito all'assalto di un uomo armato vestito da agente di polizia, che ha colpito successivamente anche ... Come scrive msn.com