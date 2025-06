Uomo in acqua nell' Adda ricerche in corso

Paura a Vaprio d'Adda, nel Milanese, dove nel primo pomeriggio di sabato un uomo di 40 anni è finito nelle acque dell’Adda. Le ricerche sono attualmente in corso per rintracciarlo, dopo che è stato segnalato il suo scomparsa vicino al ponte di via XXV Aprile, lungo il Naviglio. La comunità è in attesa di buone notizie, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per ritrovarlo.

Paura a Vaprio d'Adda, nel Milanese, per un uomo finito in un corso d'acqua. L'allarme è stato lanciato verso le 4 di sabato pomeriggio, 28 giugno. Ai soccorritori è stato riferito che un uomo di 40 anni era rimasto nelle acque in prossimità del ponte di via XXV Aprile, dove il Naviglio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - acqua - adda - corso

La dieta dell’uomo più forte al mondo costa 14mila euro: mangia una mucca intera e non beve acqua - La dieta dell'uomo più forte al mondo, Mitchell Hooper, noto come "The Moose", sorprende: oltre 14mila euro per nutrirsi, con un consumo quotidiano di 6.

Si informa che, con Ordinanza del Sindaco n. 46 del 17 giugno 2025, è stato disposto il divieto permanente di balneazione per l'anno in corso. Il divieto riguarda il tratto del fiume Ticino ricadente nel territorio del Comune di Magenta, così come i navigli, i canal Vai su Facebook

Parabiago, precipita nel canale Villoresi davanti alla moglie: un passante marocchino si getta in acqua e lo salva; Poliziotto trevigliese salva la vita a un uomo sull'Adda, che voleva farla finita; Due cadaveri ripescati in poche ore nel fiume Adda.

Rinvenuto il cadavere di un uomo nel fiume Adda a Paderno - PADERNO – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, nel fiume Adda all’altezza del ponte di Paderno. Scrive msn.com

Adda, 17enne si tuffa nel fiume e non riemerge: ricerche in corso - I vigili del fuoco sono impegnati dal tardo pomeriggio di oggi nelle ricerche di un 17enne che si è tuffato nell'Adda e non è più riemerso. Segnala tg24.sky.it