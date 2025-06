Uomini e Donne Gianmarco Steri smentisce la crisi | forte gesto per Cristina Ferrara

Le voci di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono state ufficialmente smentite, portando chiarezza e serenità. Dopo giorni di suspence e speculazioni sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di intervenire con una diretta Instagram, dissipando ogni dubbio. La loro storia continua, più forte che mai, come dimostra una foto condivisa da Deianira: un segnale di stabilità e affetto.

