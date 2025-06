Unwording Recensione | Il potere di cambiare prospettiva

Unwording è molto più di un videogioco: è un viaggio emozionale che sfida le nostre prospettive, offrendo un modo innovativo di affrontare tematiche profonde come depressione e crescita personale. Attraverso un’esperienza breve ma intensa, il protagonista Tom ci invita a smontare le proprie convinzioni negative e a ricostruire una visione più positiva e aperta. Pronti a cambiare prospettiva e scoprire un nuovo modo di vedere il mondo?

Unwording è un'esperienza videoludica breve ma dal forte impatto emotivo, incentrata sul tema della depressione e della trasformazione personale. Il protagonista, Tom, vive intrappolato nei suoi pensieri negativi, espressi attraverso frasi brevi, fredde, che il giocatore dovrà letteralmente smontare e ricomporre con significati nuovi. L'obiettivo è cambiare punto di vista, imparando a vedere la realtà in modo meno rigido e autodistruttivo. Unwording Recensione. Il gioco si sviluppa in tre "giorni" narrativi, ognuno con uno stile grafico differente. Si parte da un 2D piatto e monocromatico, per poi passare al 3D con tinte più calde e una maggiore profondità visiva.