Tuttavia, quando meno te lo aspetti, la vita ti offre un'opportunità inaspettata. È in quei momenti che il merito e la determinazione fanno la differenza, aprendo porte che sembravano chiuse. La mia storia dimostra che, anche di fronte alle difficoltà, seguire il cuore può trasformare sogni in realtà. E così, ho deciso di rimettermi in gioco, perché...

I sogni, il più delle volte, si scontrano con la realtà. Anche se la passione la si intuisce, se l’occasione che si cercava si palesa, non sempre seguire la propria strada è semplice. "Dopo il liceo di Scienze Umane a Sesto, il mio desiderio era studiare moda, ma le accademie milanesi erano economicamente fuori portata. Ho scartato l’idea a priori. Ho optato per Scienze della Comunicazione all’Università dell’Insubria a Varese. Mi sono immatricolata nel 2020, in pieno lockdown, e le lezioni a distanza hanno reso tutto più difficile. Mi sentivo scollegata, senza conoscere nessuno, e mi sono chiesta se quella fosse davvero il percorso giusto per me", racconta Teresa Emanuela Di Giacomo, 24 anni, tra le studentesse che hanno ottenuto per Merito, la Borsa di studio di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’occasione “Per merito“: "Abbiamo cambiato vita"

