Unisa | inizia un nuovo percorso dell’Ateneo salernitano

L’ Università degli Studi di Salerno, con tutta la sua Comunità di studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, merita di esprimere una pagina rinnovata del proprio percorso, fondata sull’amore forte per questa Istituzione, sulla lealtà, la responsabilità e il dialogo franco, sulla compartecipazione e la trasparenza dei processi decisionali, sulla libertà profonda che deve essere fondamento dei momenti di scelta democratica, sull’abbandono di personalismi e forzature istituzionali. Con questo spirito e con coraggio, in nome degli ideali che ci hanno visto uniti e convergenti sin dall’inizio del processo elettorale, insieme a un gruppo di figure autorevoli e responsabili, rappresentando idealmente tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso, abbiamo deciso, dopo una intensa giornata di confronto e riflessione, di unire le nostre proposte per il futuro dell’Ateneo, affidando la sintesi delle progettualità autorevolmente espresse da Pietro Campiglia e Paola Adinolfi a Virgilio D’Antonio. 🔗 Leggi su Zon.it