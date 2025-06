Unipol e l’investimento in X Cimbri | Non siamo pentiti

Unipol e l’investimento in X: un’operazione che, nonostante le controversie, ha visto il colosso assicurativo bolognese mantenere la fiducia. Carlo Cimbri, CEO di Unipol, conferma che l’investimento è stato strategico e lungimirante, anche dopo aver condiviso il rischio con Elon Musk nel 2022. A distanza di tempo, l’azienda dimostra di credere ancora nelle potenzialità di X, consolidando la propria visione di investimento.

Unipol non si pente dell’investimento in ’X’. Lo conferma Carlo Cimbri, numero del colosso assicurativo bolognese, che nel 2022 fu l’unico co-investitore italiano di Elon Musk (e tra i pochi europei) nell’acquisizione dell’allora Twitter, la controversa piattaforma social dalla quale il patron di Tesla e ormai ex-sodale di Donald Trump lancia le proprie campagne politiche (come quelle, per esempio, a favore dell’ultra-destra tedesca). A distanza di tre anni Cimbri non sconfessa quell’investimento, nonostante le idee ’Maga’ di Musk. "Non siamo pentiti", assicura a margine di un evento a Bologna per gli 80 anni di Camst. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unipol e l’investimento in X. Cimbri: "Non siamo pentiti"

In questa notizia si parla di: cimbri - investimento - unipol - siamo

Gli ultimi avvistamenti in via Saliceto, Marco Polo, alla Beverara. La campagna del Comune “Non siamo un gioco” che riguarda anche cani e gatti Vai su Facebook

Unipol e l’investimento in X. Cimbri: Non siamo pentiti; Cimbri: Unipol soddisfatto per l’investimento in X. Ma ora avrebbe senso politico; Unipol: Cimbri, abbiamo quota in Mediobanca, su Ops Mps decidiamo da soci finanziari (RCO).

Unipol e l’investimento in X. Cimbri: "Non siamo pentiti" - Lo conferma Carlo Cimbri, numero del colosso assicurativo bolognese ... Scrive msn.com

Unipol e l’investimento su X. Cimbri: “Musk? La sua deriva dopo il nostro ingresso” - Il colosso assicurativo nel 2022 fu l’unico soggetto italiano ad affiancare il leader di Tesla nell’acquisizione del social network: “La nostra impresa non fa ... Secondo bologna.repubblica.it