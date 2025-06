Unifest Marchi M5s chiede chiarimenti sui criteri organizzativi della serata

Il Movimento 5 Stelle di Ferrara si fa sentire, chiedendo trasparenza sui criteri organizzativi della serata Unifest al Ferrara Summer Festival. La consigliera Marchi ha presentato un'interpellanza rivolta all'amministrazione comunale, desiderosa di conoscere i dettagli dietro a questa importante iniziativa. La richiesta nasce dalla volontà di garantire chiarezza e correttezza nell'organizzazione di eventi pubblici, perché la trasparenza è il primo passo verso una comunità più forte e informata.

Un'interpellanza per conoscere "i criteri con cui è stata organizzata la serata Unifest all'interno del Ferrara Summer Festival. A presentarla, rivolgendosi all'Amministrazione comunale, è stata la consigliera del Movimento 5 stelle Marzia Marchi.

