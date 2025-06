’Unicore’ l’Ateneo tende la mano ai rifugiati

L'Università di Urbino si distingue ancora una volta come paladina dell'inclusione, aderendo con entusiasmo al progetto Unicore 7.0. Questa iniziativa, nata per creare corridoi educativi rivolti ai rifugiati, rappresenta un passo concreto verso un futuro più equo e solidale. Con il sostegno di importanti partner nazionali e internazionali, l’ateneo si impegna a costruire ponti di opportunità e speranza. È un esempio di come l’istruzione possa cambiare vite, aprendo nuove prospettive a chi ne ha più bisogno.

L' Università di Urbino aderisce nuovamente al progetto Unicore, nato per costruire corridoi educativi destinati ai rifugiati, e presenta Unicore 7.0. L'iniziativa è promossa dalle università italiane, con il sostegno di Agenzia ONU per i rifugiati, Ministero degli Esteri, Caritas italiana, Commissione sinodale per la diaconia - area servizi inclusione, Centro Astalli e altri partner, allo scopo di facilitare le vie di ingresso legale per i rifugiati e favorirne l'integrazione. "Servirà a favorire l'accesso all'istruzione universitaria e alla ricerca a studenti a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e che siano residenti in Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe – ha detto il prorettore vicario, Vieri Fusi –.

