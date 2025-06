Ungheria l’ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride

Mentre Budapest si prepara ad accogliere il colorato e festoso Pride, l’ultradestra si manifesta nello stesso percorso, alimentando tensioni e preoccupazioni. La presenza del partito radicale Patria Nostra lungo l’itinerario previsto per la marcia arcobaleno mette in discussione la sicurezza dei partecipanti e la coesione sociale. Gli organizzatori stanno valutando con attenzione ogni possibile soluzione per garantire un evento pacifico e inclusivo, dimostrando che il rispetto e la diversità devono sempre prevalere.

A poche ore dall’inizio del Budapest Pride, una manifestazione dell’ estrema destra ha preso avvio proprio davanti al municipio, nello stesso punto dove nel pomeriggio sono attesi i partecipanti alla marcia arcobaleno. Il partito radicale Patria Nostra (Mi Hazank) ha annunciato un evento lungo lo stesso itinerario previsto per il Pride, sollevando timori per la sicurezza. Gli organizzatori del Pride stanno valutando la possibilità di modificare il percorso per evitare incidenti. LEGGI ANCHE: Milano Pride 2025, l’allontanamento degli sponsor dalla causa Lgbtq+ Schlein: «In Italia si stanno bloccando leggi contro l’omofobia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ungheria, l’ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride

Ungheria. Il primo ministro di ultradestra Victor Orban ha minacciato conseguenze legali per chi organizzerà o parteciperà alla manifestazione Budapest Pride, vietata dal governo ma organizzata con un escamotage dal sindaco della città. Il governo italiano è Vai su Facebook

