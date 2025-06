Ungheria decine di migliaia di persone al Pride di Budapest sfidano il divieto di Orban

Decine di migliaia di persone si sono riunite a Budapest per il Pride, sfidando coraggiosamente il divieto imposto dal governo di Viktor Orban. Nonostante le restrizioni e le leggi che cercano di limitare i diritti LGBTQ+, la passione per l'uguaglianza e la libertà continua a prevalere. Questa dimostrazione di solidarietà rappresenta un atto di resistenza fondamentale in un contesto di crescente repressione. La lotta per i diritti civili non si ferma mai.

(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone stanno prendendo parte al Pride di Budapest, sfidando il divieto imposto dal governo di Viktor Orban. L'Ungheria a metà marzo ha vietato le manifestazioni Pride con lo scopo dichiarato di proteggere i minori. Con una serie di emendamenti alle leggi esistenti dal 2021, che proibiscono la rappresentazione pubblica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

