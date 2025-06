Un' estate di scoperta per gli studenti dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti

giovani protagonisti di un’estate all’insegna della scoperta, della creatività e dell’innovazione. Tra murales vivaci, mani infarinate e robot programmati, i nostri studenti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, imparando divertendosi e alimentando la propria curiosità. Questa avventura ha rafforzato il loro spirito di squadra e la passione per l’apprendimento, dimostrando che il futuro dell’educazione è brillante e ricco di possibilità. Un grande risultato che apre nuove strade per il domani.

Un murales colorato, mani infarinate e robot programmati: si è conclusa con una giornata di festa l'esperienza estiva dei moduli "Discovering Abruzzo" e "A tutto stem: Girls power", inseriti nel Piano estate 202425 dell'Istituto comprensivo 3 di Chieti. Protagonisti sono stati gli alunni e le.

PIANO ESTATE 2024/25: 14 CORSI SU AMBIENTE, ARTE E SPETTACOLO, STEM, SPORT E TANTO ALTRO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 3 DI CHIETI.

