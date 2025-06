Undici ragazzi di San Patrignano arrivano alla maturità col corso serale dell’Istituto Versari-Macrelli | per due di loro 100 e lode

Undici ragazzi di San Patrignano, protagonisti di una straordinaria rinascita, hanno conquistato la maturità presso l’istituto Versari-Macrelli con il corso serale. Due di loro hanno ricevuto il massimo riconoscimento: 100 e lode. Un traguardo che testimonia il potere della determinazione, dell’impegno e del sostegno comunitario. La loro vittoria è un esempio di come, anche nei momenti più bui, sia possibile riscrivere il proprio destino e guardare al futuro con speranza.

