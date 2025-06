undici contrade si sfidano al palio degli zoccoli

Nel cuore della tradizione, undici contrade si contendono il Palio degli Zoccoli, un evento che rinnova l'antica gloria di una città fiera e appassionata. Dal 1989, questa festa folkloristica coinvolge ogni quartiere, riempiendo le piazze di storia, colore e emozione. La rievocazione della battaglia di Desio rende tutto ancora più affascinante. Un'occasione unica per vivere un patrimonio che supera i libri, portando viva la memoria e l’orgoglio locale.

Una città che si è riappropriata della sua storia e di una importanza che non finirà mai nei libri, pur essendo di tutto rispetto. La città, ormai dal 1989, propone il Palio degli Zoccoli. Un evento folkloristico che coinvolge tutti i quartieri. Anzi, a dire il vero le undici contrade, oltre a tutti i cittadini che accorrono in piazza per assistere al corteo storico. Lo spunto è offerto dalla rievocazione della battaglia di Desio, avvenuta il 21 gennaio 1277. Una data che dice poco ai più e che tuttavia ha segnato un momento di svolta nella storia di tutto il milanese e, a ben vedere, di gran parte della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it