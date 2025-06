Una Voce per Padre Pio stasera su Rai 1 tutte le anticipazioni

Stasera su Rai 1 torna “Una Voce per Padre Pio”, l’evento che unisce musica, fede e solidarietà in un’esibizione emozionante condotta da Mara Venier. Grandi artisti si alterneranno sul palco, mentre si raccoglieranno fondi a sostegno della Onlus dedicata a Padre Pio. Un’occasione imperdibile per vivere un momento di profonda spiritualità e solidarietà. Scopri tutte le anticipazioni e preparati a essere coinvolto in questa serata speciale.

Sul Primo Canale torna lo storico evento che unisce musica, fede e solidarietà condotto da Mara Venier, con grandi artisti e una raccolta fondi a sostegno dei progetti della Onlus omonima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Una Voce per Padre Pio stasera su Rai 1, tutte le anticipazioni

In questa notizia si parla di: voce - padre - stasera - tutte

Una voce per Padre Pio 2025 su Rai1 con Masini, Al Bano, Orietta Berti - Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: torna su Rai1 in prima serata "Una Voce per Padre Pio", un evento che celebra 26 anni di fede, musica e devozione.

Il Trigesimo in ricordo di padre Luca si celebra stasera 26 giugno alle ore 18,30 presso la Parrocchia SS. Annunziata. Alla concelebrazione parteciperanno anche padre Iesus e padre Speranza che verranno da Roma per pregare assieme alla comunità arzan Vai su Facebook

Una voce per Padre Pio stasera in tv sabato 28 giugno su Rai 1: anticipazioni e ospiti della serata con Mara Venier; Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre e Serena Bra; Una Voce per Padre Pio, Mara Venier torna su Rai 1 dopo le polemiche: cosa vedremo.

Una voce per Padre Pio stasera in tv sabato 28 giugno su Rai 1: anticipazioni e ospiti della serata con Mara Venier - Ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede: da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in onda stasera sabato 28 giugno alle 21. corrieredellumbria.it scrive

Drupi ospite a Una Voce per Padre Pio, chi è il cantante? Età, dove vive, il tumore, la moglie, le canzoni e la carriera - Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre ... Lo riporta ilmessaggero.it