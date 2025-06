Una Voce per Padre Pio 2025 torna su Rai1 con Mara Venier | quando in tv e ospiti

Preparati a vivere un'emozione indimenticabile: torna su Rai1, sabato 28 giugno 2025 alle 21.30, "Una Voce per Padre Pio 2025", l'evento benefico condotto da Mara Venier dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Un mix di musica, fede e solidarietĂ che unisce star e ospiti speciali in un grande abbraccio di spiritualitĂ e speranza. Non perdere questa serata straordinaria dedicata al Santo di Pietrelcina!

Torna l’appuntamento con “ Una voce per Padre Pio 2025 “, l’evento musicale benefico condotto da Mara Venier e trasmesso in prima serata su Rai1 da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). Ecco tutti gli ospiti e i cantanti protagonisti di questa grande festa di musica, fede e solidarietĂ . Una Voce per Padre Pio 2025, cantanti ed ospiti. Stasera, sabato 28 giugno 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con “ Una Voce per Padre Pio “, il programma nato da un’idea di Enzo Palumbo e condotto da Mara Venier in prima serata su Raiuno. Lo storico appuntamento di solidarietĂ , musica e fede, è trasmesso dalla splendida Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina con tantissimi ospiti e cantanti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Una Voce per Padre Pio 2025 torna su Rai1 con Mara Venier: quando in tv e ospiti

In questa notizia si parla di: voce - padre - ospiti - torna

Una voce per Padre Pio 2025 su Rai1 con Masini, Al Bano, Orietta Berti - Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: torna su Rai1 in prima serata "Una Voce per Padre Pio", un evento che celebra 26 anni di fede, musica e devozione.

Una Voce per Padre Pio torna su Rai Uno: tutti gli ospiti Vai su X

21.6.2025 Grazie ai committenti e agli ospiti per il bellissimo ritorno del buon lavoro. Grazie a tutta, davvero tutta la squadra del Catering . E ... bentornata Angelica ? Vai su Facebook

Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre e Serena Bra; Una Voce per Padre Pio, Mara Venier torna su Rai 1 dopo le polemiche: cosa vedremo; Una voce per Padre Pio stasera in tv sabato 28 giugno su Rai 1: anticipazioni e ospiti della serata con Mara Venier.

Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre e Serena Brancale, gli ospiti - Ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede: da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn) stasera in tv 21. Secondo msn.com

Drupi ospite a Una Voce per Padre Pio, chi è il cantante? Età, dove vive, il tumore, la moglie, le canzoni e la carriera - Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre ... Si legge su msn.com