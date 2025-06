Una Voce per Padre Pio 2025 stasera in tv | cantanti ospiti scaletta

Stasera, alle 21.35 su Rai 1, Mara Venier torna in prima serata con "Una Voce per Padre Pio", un evento imperdibile che da 26 anni unisce musica e spiritualità. Dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, tra emozioni e ospiti speciali, si celebra il Santo e la sua eredità. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, ricca di magia, arte e fede. La voce di Padre Pio risuonerà ancora una volta nel cuore di tutti.

Mara Venier torna in prima serata su Rai 1 oggi, sabato 28 giugno dalle 21.35, in diretta da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (cuore spirituale della provincia di Benevento) con "Una Voce per Padre Pio", lo storico evento che da ventisei anni combina spettacolo e spiritualità. Uno. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: voce - padre - stasera - cantanti

Una voce per Padre Pio 2025 su Rai1 con Masini, Al Bano, Orietta Berti - Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: torna su Rai1 in prima serata "Una Voce per Padre Pio", un evento che celebra 26 anni di fede, musica e devozione.

Oltre all’amore tra padre e figlio, la musica ci ha uniti ancora di più ? @lucadalessio_real #GigiAndFriends #SicilyForLife Vai su Facebook

Con il cuore nel nome di Francesco stasera in tv su Rai 1 da Assisi: cantanti e ospiti della serata benefica condotta da Carlo Conti; 'Con il cuore - Nel nome di Francesco', Carlo Conti riporta Lucio Corsi su Rai 1: cantanti, ospiti e scaletta; Una voce diventa leggenda: un film che racconta la vera storia di Whitney Houston e la sua verità nascosta.

Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre e Serena Brancale, gli ospiti - Ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede: da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn) stasera in tv 21. ilmessaggero.it scrive

Una Voce per Padre Pio, il grande concerto in TV. Da Sal Da Vinci a Settembre: i cantanti - Torna in prima serata su Rai 1 il programma Una Voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier, con tanti cantanti. Come scrive msn.com