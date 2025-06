Una testimone che accusa Sempio Garlasco il nuovo incubo dell’avvocato Lovati

L’ombra di nuovi sospetti si allunga sul caso Garlasco, riaccendendo tensioni e interrogativi. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha rivelato dettagli sconvolgenti in un’intervista al Corriere della Sera, gettando una luce inquietante sulla possibile implicazione dell’indagato nel tragico delitto di Chiara Poggi. La vicenda si infiamma ancora di più: cosa nasconde veramente questa nuova testimonianza?

Cresce la tensione intorno al caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Una tensione che nelle ultime ore si è intensificata per le nuove dichiarazioni dell'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, oggi indagato per l'uccisione della giovane. Lovati, che insieme alla collega Angela Taccia difende il giovane amico di Chiara, ha lanciato un allarme durante un'intervista al Corriere della Sera, evocando un possibile colpo di scena nelle indagini: "In questi giorni sento parlare di una testimone che accuserebbe Sempio. Io non so nulla. Lei ne sa qualcosa?".