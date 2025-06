Una spiaggia in Piazza Roma ad agosto arriva un grande evento di beach volley

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Modena, dove la spiaggia di Piazza Roma si trasforma in un palcoscenico di passione e adrenalina. Dal 28 al 31 agosto 2025, il Mutina Center Beach Volley Event farĂ risuonare il cuore della cittĂ con una competizione internazionale di grande livello. Un'occasione imperdibile per assistere a sfide mozzafiato tra le migliori coppie europee e immergersi in un'atmosfera di pura energia e divertimento. Non mancare!

Una cittĂ che vive e respira pallavolo, un torneo unico, in una location straordinaria. Si svolgerĂ a Modena, dal 28 al 31 agosto 2025, il Mutina Center Beach Volley Event, torneo Wevza Internazionale maschile con le coppie di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Belgio e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

