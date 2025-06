Una sfilata tra i portici di Latina | grande successo per La Luna d’aMare

Una serata magica tra i portici di Latina ha conquistato il pubblico, trasformando un caldo venerdì di inizio estate in una suggestiva passerella all'insegna dello stile e dell'eleganza. La Luna d’Amare, con la sua raffinata esposizione di costumi e abiti di prestigiosi brand italiani e internazionali, ha fatto da cornice a un evento indimenticabile. Il successo di questa sfilata dimostra che anche tra le strade più autentiche si può creare magia e innovazione.

Latina, 28 giugno 2025- I portici di corso della Repubblica, a Latina, hanno preso vita in un tranquillo e accaldato venerdì di inizio estate e si sono trasformati in una delle migliori passerelle dedicate alle ultime tendenze mare e non solo, portando in scena costumi e abbigliamento di alcuni tra i più ricercati e prestigiosi brand italiani e internazionali. Il tutto grazie alla straordinaria e coraggiosa intuizione di Lara Ferro, titolare della boutique “La Luna di Lara”, punto di riferimento del capoluogo pontino per la moda di qualità. Eleganza, glamour, creatività e voglia di leggerezza sono stati gli ingredienti per una serata davvero unica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

