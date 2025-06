Una marea da tutta Europa per il Pride di Budapest l' ultradestra blocca il ponte della città ma è tenuta a bada dalla polizia

Una marea di solidarietà e colore ha invaso Budapest per il Pride, con migliaia di persone provenienti da tutta Europa. Nonostante il blocco del ponte da parte dell’ultradestra, le autorità hanno mantenuto l’ordine, mentre figure politiche come Schlein, Calenda e la vicepremier Diaz dalla Spagna si sono unite nel coro di supporto. Un gesto forte di unità e affermazione dei diritti che dimostra come, anche di fronte alle sfide, la solidarietà possa prevalere.

