Una lunga serata di festa Spettacoli sapori e giochi Tutti in piazza c’è Tiratardi

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile nel cuore di San Giorgio su Legnano! Dalle 18 all’1, il centro si trasformerà in un grande palcoscenico di festa, musica, sapori e giochi, grazie a Tiratardi, l’appuntamento più atteso dell’estate. Un’occasione unica per riunire la comunità e assaporare l’atmosfera vivace che solo questa piazza sa offrire. Non mancate a questa celebrazione di allegria e convivialità!

Sarà una lunga serata di festa, musica e comunità quella di oggi quando il centro cittadino tornerà ad animarsi con una nuova edizione di Tiratardi, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sangiorgese. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano Aps con il patrocinio del Comune e la collaborazione di “Creare è la nostra passione”, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Dalle 18 all’1, le vie del centro – via Roma, via Manzoni e piazza Mazzini – si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere concerti dal vivo, spettacoli itineranti, attività per bambini, street food, mostre e dimostrazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una lunga serata di festa. Spettacoli, sapori e giochi. Tutti in piazza, c’è Tiratardi

