Una lunga scia di sangue sulle strade italiane nell' ultimo weekend | 44 morti triste record del 2025

Un drastico aumento di vite spezzate sulle strade italiane, con 44 decessi tra venerdì 20 e domenica 22 giugno, segna un inquietante record del 2025. Un bilancio che evidenzia l’urgenza di intervenire e sensibilizzare sulla sicurezza stradale. La triste ondata di incidenti ci invita a riflettere: quanto siamo disposti a rischiare per pochi minuti di distrazione o negligenza? È tempo di agire prima che questa crisi continui a mietere vittime.

Tra venerdì 20 e domenica 22 giugno, sono state 44 le vittime sulle strade italiane per incidenti. "Il numero di decessi in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando le vittime furono 29, un triste record del 2025 - afferma Giordano Biserni, presidente dell'Asaps (Associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

