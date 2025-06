Una deadline sui big nerazzurri è necessaria per la tutela dell’Atalanta sul mercato evitando altri casi Koopmeiners

L’Atalanta si prepara a fissare una deadline strategica sui big nerazzurri 232, una mossa chiave per tutelarsi sul mercato e scongiurare un secondo caso Koopmeiners. In un club dove il “gioco delle tre carte” è all’ordine del giorno, il tempo diventa un alleato prezioso: rinforzare la rosa, mantenere i pezzi certi e cedere solo alle offerte più vantaggiose. La sfida è lanciata, ora tocca alla società decidere il momento giusto...

Gasperini Atalanta, il tecnico vuole rimanere a Bergamo: chiesta alla società garanzie sul mercato (sognando lo Scudetto) - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, desidera continuare la sua avventura a Bergamo, puntando a nuovi traguardi.

Juventus: l’Atalanta mette una deadline per Koopmeiners - MSN - Di conseguenza, l’Atalanta ha fissato il prezzo per Koopmeiners a 60 milioni di euro, senza alcuna intenzione di fare sconti. Si legge su msn.com