Un viaggio negli abissi dello sterminio in atto a Gaza

Nel cuore di un conflitto senza fine, Gaza si rivela come un’immagine atroce di distruzione e sofferenza. Le parole di chi vive l’orrore quotidiano ci conducono in un viaggio negli abissi dello sterminio in atto, svelando una realtà cruda e sconvolgente. È tempo di guardare oltre il velo della normalità e riconoscere la drammatica urgenza di agire. Perché l’indifferenza non è più un’opzione.

«Gaza è un campo di sterminio. E sparare è la nostra forma di comunicazione». Il male è ancora una volta banale, l'orrore quotidiano si spiega come fosse una prassi da

Conte alla Camera: “Tutti in piedi per condannare lo sterminio a Gaza”. Ma Meloni e maggioranza restano seduti - In un acceso dibattito alla Camera, i deputati di M5s, Pd e Avs si sono alzati in piedi per condannare “in silenzio” lo sterminio a Gaza, seguendo l'invito di Giuseppe Conte.

Negli ultimi mesi, il Ministero degli Esteri israeliano ha lanciato centinaia di campagne pubblicitarie su YouTube e Google per influenzare l'opinione pubblica occidentale sui suoi principali fronti di guerra: Gaza e ora Iran. Secondo queste Adv, diffuse in molte l

Tel Aviv Pride e lo sterminio di Gaza: ha ancora senso l'orgoglio LGBTQ in un #Israele che distrugge e che si autodistrugge? https://gay.it/tel-aviv-pride-israele-fondato-sulla-sabbia-anna-momigliano-intervista… #DiegoPassoni #Libri #Palestina #Pride2025 #

Gaza, l'UNRWA accusa: "Campi di sterminio per gli aiuti" - Medici Senza Frontiere (MSF) ha definito l'operazione di Ghf "un massacro mascherato da aiuti umanitari" mentre Benjamin Netanyahu ha smentito un reportage di Haaretz secondo cui i comandi militari ...

"Gaza è campo di sterminio", soldati dell'IDF rivelano l'orrore: "Ordine di sparare su civili in attesa di cibo" - "La nostra forma di comunicazione con la popolazione palestinese sono gli spari" hanno raccontato diversi militari e ufficiali dell'esercito ...