Milano si conferma il cuore pulsante della ricchezza lombarda, con un “tesoro” da 549,3 miliardi di euro, tra fondi e titoli di Stato. Le famiglie della regione, in particolare quelle milanesi, hanno visto crescere i propri risparmi del 10% rispetto al 2023, rafforzando il ruolo di capitale finanziario dell’Italia. A questo ritmo, il futuro delle finanze lombarde appare più brillante che mai, aprendo nuove prospettive di crescita e stabilità.

Un tesoro che vale 549,3 miliardi di euro. A calcolare i risparmi delle famiglie lombarde - a chiusura del 2024 - è l’ufficio Analisi e Ricerche Fabi, che stima in crescita del 9,6% questo “tesoro“ rispetto all’anno precedente. Milano, secondo i calcoli, è e resta al centro della ricchezza lombarda, con i risparmi delle famiglie aumentati addirittura del 10% rispetto al 2023. Il capoluogo meneghino si attesta quindi a quota 229,2 miliardi di euro, cifra record spinta principalmente da fondi comuni, azioni e titoli di Stato. Brescia, Bergamo e Monza e Brianza hanno visto aumenti simili, mentre Pavia ha mostrato una lieve flessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un tesoro da 549,3 miliardi. Più azionario che depositi. Milano è la "locomotiva" tra fondi e titoli di Stato

